Турецкий министр о Зангезурском коридоре

Победа дружественного и братского Азербайджана в Карабахе дала возможность в будущем открыть Зангезурский коридор, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

"Надеюсь, когда этот коридор будет открыт и наши торговые и культурные отношения станут ближе, Игдыр (город в Турции) увидит первые преимущества этого коридора, который станет отправной точкой в нашей стране.

Он (Игдыр) должен быть главным городом в сельском и лесном хозяйстве. Мы верим в это", - подчеркнул Юмаклы.