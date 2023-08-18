Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 460 военнослужащих РФ, 33 артсистемы, 22 беспилотника, 11 бронемашин, шесть танков, по три РСЗО и ПВО, а также 20 единиц авто и спецтехники, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника ориентировочно составили: личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано; танков – 4 346 (+6); боевых бронированных машин – 8 435 (+11); артиллерийских систем – 5 245 (+33); реактивных систем залпового огня - 717 (+3); средств ПВО ‒ 489 (+3); самолетов – 315 (+0); вертолетов - 316 (+0); БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 304 (+22); крылатых ракет - 1 406 (+0); кораблей /катеров - 18 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 7 680 (+15); специальной техники - 790 (+5)", - указывается в сводке.