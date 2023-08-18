Чтобы добиться победы в войне против России, Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Как пишет издание, население Украины превышает тридцать миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов солдат.

Welt подчеркивает, что в подобной войне невозможно добиться победы ни санкциями, ни беспилотными летательными аппаратами, ни ракетами.

Только в войне на истощение Украина может победить и освободить свою территорию», - отмечает издание.