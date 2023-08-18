Невероятный ажиотаж в Баку: толпы людей пришли посмотреть на Ниджата Абасова и Магнуса Карлсена ФОТО, ВИДЕО
Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку состоятся ответные полуфинальные партии мужского турнира.
Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов вчера уступил черными лидеру мировых шахмат Магнусу Карлсену. Сегодня Ниджат постарается взять реванш белыми фигурами и довести матч до тай-брейка.
В другом полуфинале американец Фабиано Каруана вчера белым цветом не смог пробить оборону индуса Рамешбабу Прагнанандхи. Сегодня Каруане предстоит играть черными.
Между тем матч Абасов – Карлсен вызвал накануне невероятный ажиотаж среди любителей шахмат. Около тысячи человек (это большая редкость для современных шахмат) пришли в отель Marriott Boulevard, чтобы вживую понаблюдать за противостоянием живой легенды и главной сенсации Кубка мира.
Естественно, сидячих мест в игровом зале на всех не хватило. Организаторы приняли решение впускать людей поочередно на полчаса, чтобы как можно больше желающих могли воочию увидеть за доской экс-чемпиона мира и поймавшего кураж азербайджанского гроссмейстера.
Остальные следили за партиями на больших мониторах в фойе отеля. И там тоже яблоку негде было упасть.
Сегодня также ожидается большой наплыв. Партия начнется в 15:00. Народ верит, что Ниджату Абасову удастся отыграться. Кстати, вчера было немало людей, которые посредством небольших плакатов и просто листков бумаги с надписями поддерживали нашего шахматиста.
Конечно, не перестает верить в Ниджата и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, у которого сегодня день рождения! Лучшего подарка к столь знаменательному дню, чем победа азербайджанца над Карлсеном, наверное, сложно даже представить...
Вчерашний ажиотаж удивил даже бывалых. Так, генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский разместил в своем Facebook видео со словами: «Никогда такого не видел на шахматах. Только на фотках из Индии. А вживую - нет. При том, что прямая трансляция позволяет следить за игрой, сотни зрителей на Кубке мира в Баку».
Напомним, что на пути к полуфиналу Ниджат Абасов поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии.
Пробившись в полуфинал, азербайджанский гроссмейстер практически гарантировал себе участие в турнире претендентов на чемпионскую корону.
Как известно, согласно регламенту, в нем получат право сыграть трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира. Но Магнус Карлсен уже заявил, что играть в претендентском турнире не будет. Это означает, что Ниджат Абасов в любом случае окажется в заветной тройке.
Выход в полуфинал Кубка мира – это второй результат за всю историю выступления азербайджанских шахматистов на этом соревновании. Лучшего результата добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться до четвертьфинала.