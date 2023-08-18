Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку состоятся ответные полуфинальные партии мужского турнира.

Между тем матч Абасов – Карлсен вызвал накануне невероятный ажиотаж среди любителей шахмат. Около тысячи человек (это большая редкость для современных шахмат) пришли в отель Marriott Boulevard, чтобы вживую понаблюдать за противостоянием живой легенды и главной сенсации Кубка мира.

В другом полуфинале американец Фабиано Каруана вчера белым цветом не смог пробить оборону индуса Рамешбабу Прагнанандхи. Сегодня Каруане предстоит играть черными.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов вчера уступил черными лидеру мировых шахмат Магнусу Карлсену. Сегодня Ниджат постарается взять реванш белыми фигурами и довести матч до тай-брейка.

Естественно, сидячих мест в игровом зале на всех не хватило. Организаторы приняли решение впускать людей поочередно на полчаса, чтобы как можно больше желающих могли воочию увидеть за доской экс-чемпиона мира и поймавшего кураж азербайджанского гроссмейстера.

Остальные следили за партиями на больших мониторах в фойе отеля. И там тоже яблоку негде было упасть.

Сегодня также ожидается большой наплыв. Партия начнется в 15:00. Народ верит, что Ниджату Абасову удастся отыграться. Кстати, вчера было немало людей, которые посредством небольших плакатов и просто листков бумаги с надписями поддерживали нашего шахматиста.

Конечно, не перестает верить в Ниджата и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, у которого сегодня день рождения! Лучшего подарка к столь знаменательному дню, чем победа азербайджанца над Карлсеном, наверное, сложно даже представить...

Вчерашний ажиотаж удивил даже бывалых. Так, генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский разместил в своем Facebook видео со словами: «Никогда такого не видел на шахматах. Только на фотках из Индии. А вживую - нет. При том, что прямая трансляция позволяет следить за игрой, сотни зрителей на Кубке мира в Баку».

Напомним, что на пути к полуфиналу Ниджат Абасов поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии.

Пробившись в полуфинал, азербайджанский гроссмейстер практически гарантировал себе участие в турнире претендентов на чемпионскую корону.

Как известно, согласно регламенту, в нем получат право сыграть трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира. Но Магнус Карлсен уже заявил, что играть в претендентском турнире не будет. Это означает, что Ниджат Абасов в любом случае окажется в заветной тройке.

Выход в полуфинал Кубка мира – это второй результат за всю историю выступления азербайджанских шахматистов на этом соревновании. Лучшего результата добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться до четвертьфинала.