15:17

Шансы на возвращение Украиной своих территорий постепенно уменьшаются. Летнее контрнаступление, на которое были большие надежды, не дает результатов. Об этом пишет The Washington Post.

"После более двух месяцев боев контрнаступление показывает признаки остановки. Прогресс Киева остается ограниченным несколькими селами, российские войска давят на севере (на Купянском направлении), а план подготовки украинских пилотов на F-16 американского производства откладывается. Неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик", – говорится в статье. Издание отмечает, что секретный отчет разведки США, который стал известен общественности, прогнозирует низкие шансы на способность ВСУ освободить Мелитополь до конца года. По мнению аналитиков, без более совершенного вооружения, предназначенного для усиления украинской армии, или без полного привлечения тех сил, которые все еще остаются в резерве, Украине вряд ли удастся обеспечить прорыв в контрнаступлении.

"Вопрос здесь заключается в том, какая из двух сторон быстрее истощится. Мы не должны ожидать достижения каких-либо крупных военных целей за одну ночь", – сказал Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и Центра новой американской безопасности, посетивший Украину в июле. Он подчеркнул, что на текущем этапе войны обе стороны сосредоточены не столько на получении территориальных успехов, сколько на попытках исчерпать ресурсы противника. Отвечая на вопрос о ходе контрнаступления, западные и украинские официальные лица призывают к терпению, описывая бой как более медленный, чем ожидалось, но настаивают, что он стабильно дает успехи. The Washington Post отмечает, что окно времени для проведения наступательных операций Украиной ограничено. В прошлом году украинские войска достигли незначительного прогресса после освобождения Херсона, поскольку установилась неблагоприятная погода.