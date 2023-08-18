Зеленский отметил, что истребители F-16 будут в украинском небе, заявив о достижении «прорывной договоренности».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды побывал на военной авиабазе в Эйндховене, где расположены самолеты F-16.

*** 15:28

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Нидерланды, где проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский отметил в своей публикации, что главный вопрос для Украины — это истребители F-16. На повестке дня также мир и привлечение России к ответственности.