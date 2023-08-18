Мнение экс-президента Франции Николя Саркози, предложившего Украине пойти на уступки России для прекращения войны, не стоит воспринимать уж слишком серьезно, ведь этот человек давно не является представителем так называемой западной "политической элиты", а является осужденным в судебном порядке коррупционером.

Кроме того, по мнению Подоляка, Саркози является "максимально примитивным пророссийским лоббистом", который поощрял Кремль к внешней агрессии.

"Он призывает мир отказаться от международного права, признать, что тот, кто силен, кто готов отрезать головы детям, тот будет доминировать.

То есть Саркози призывает Россию продолжить максимально жестокую геноцидную войну в Украине. Своими заявлениями он говорит (России): "Вы режьте их пока, убивайте украинцев, а мы дожмем, чтобы они согласились вам проиграть". Вот такой прямой перевод", - считает Подоляк.

"Что же касается сценария окончания войны, то здесь решение уже принято", - отметил он.

"Решение называется "границы 91 года". Это часть 1. А часть 2 – начало политической трансформации в России. Зачем постоянно возвращаться (к теме компромиссов), давая России надежду, что ей позволят сохранить лицо?" - сказал Подоляк.