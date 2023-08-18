Германия и Индия завоевали золото на чемпионате мира в Баку

На чемпионате мира по стрельбе в Баку сегодня четвертый соревновательный день.

В первом финале выступали женщины в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Золото завоевала немка Дорин Веннекамп, сделавшая в финале 40 точных выстрелов. Серебро в активе украинки Олены Костевич (31 очко). Бронза у Агате Расмане из Латвии (25 очков).

А олимпийские лицензии в этом виде программы завоевали Расмане, а также спортсменки из Тайланда, Кореи и Тайваня.

В командном первенстве победила Индия, на очко опередившая сборные Тайваня и Китая, у которых, соответственно, серебро и бронза.

Для Индии это третье золото на чемпионате мира в Баку. Лидирует по-прежнему Китай, у которого семь наград высшей пробы.