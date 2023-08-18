Мечты о космическом величии разбились о Луну да убудет Луна твоя
Посадка аппарата «Луна-25» в районе лунного Южного полюса должна была символизировать готовность России поддерживать высокий конкурентный уровень в освоении космоса. Представляя себя преемницей лучших традиций Советского Союза, где на самых почетных местах - запуск спутника и полет Юрия Гагарина, Российская Федерация изо всех сил пытается цепляться за лидерские позиции в космических технологиях. Получается плохо.
Связь с «Луной-25» была потеряна после того, как была дана команда на тормозной импульс, чтобы скорректировать предпосадочную траекторию. Импульс, сообщают, по каким-то причинам вышел в полтора раза больше, чем следовало. Аппарат разбился о лунную поверхность, сообщил «Роскосмос». В причинах случившегося пытается разобраться государственная комиссия.
Дело не в том, что безвозвратно потеряны огромные средства, вложенные в проект: по данным с сайта госзакупок, проанализированным расследователями с сайта «Агентство», сумма затрат составила 12,5 миллиарда рублей. И не в том, что угроблено уникальное научное оборудование, которое создавалось годами. Наработки «Луны-25» должны были проторить дорогу для следующих лунных аппаратов, которые планировалось запустить в 2027 и 2028 годах, отработав технологию мягкой посадки и определив места для будущих прилунений. В перспективе «Роскосмос» собирался осуществить пилотируемые полеты к Луне с высадкой на поверхность, а затем перейти к сооружению обитаемой базы. Эти амбициозные цели и без того казались фантастическими, а теперь они переходят в разряд несбыточных.
Сама история лунной программы – яркое свидетельство реальных космических возможностей России. Достаточно сказать, что предшественник «Луны-25» («Луна-24») был запущен почти полвека назад, в 1976 году. Тот еще советский проект был удачный: были собраны и отправлены на Землю образцы лунного грунта, хотя и всего 170 граммов. К подготовке следующего, уже российского полета приступили в далеком 1997 году, и первоначально запуск планировался на 2000 год, после чего переносы следовали один за другим из-за бесконечных технических и финансовых причин. После 2014 года, а затем и 2022 года прибавились и политические причины: санкции резко ограничили возможности кооперации с зарубежными партнерами. Тут бы и показать всему миру, что Россия способна сама на дерзкие космические операции, но, похоже, не вышло.
Это тем досаднее, что уже 23 августа предпримет попытку сесть на Луну индийская посадочная станция «Чандраян-3», причем недалеко от того места, куда собирался прилуниться российский аппарат. 26 августа к Луне улетит японский посадочный модуль SLIM. В следующем году в районе Южного полюса Луны планируется высадка американского тяжелого лунохода VIPER и китайского аппарата «Чанъэ-6». Китай, кстати, приступивший к своей лунной программе приблизительно тогда же, когда и Россия, только без советской научно-технической базы, уже в 2013 году осуществил мягкую посадку на Луну - впервые после «Луны-24». В 2019 году китайцы впервые в истории осуществили посадку аппарата на обратную сторону Луны и запустили свой луноход, а в 2020 году впервые за сорок лет осуществили доставку лунного грунта на Землю - целых два килограмма. На этом фоне российские достижения выглядели бледненько, а теперь, после катастрофы, и вовсе жалко.
В ситуации, когда колоссальные средства, до трети бюджета, отвлекаются на войну, ученые и лучшие инженерные кадры стараются покинуть страну, международная кооперация прекращена, а санкционному режиму конца не видно, обречены все попытки России нарастить усилия в высокотехнологичных отраслях, к которым принадлежит и космическая. Наследники советских традиций сумели похоронить унаследованное.