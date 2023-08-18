Мечты о космическом величии разбились о Луну да убудет Луна твоя

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Посадка аппарата «Луна-25» в районе лунного Южного полюса должна была символизировать готовность России поддерживать высокий конкурентный уровень в освоении космоса. Представляя себя преемницей лучших традиций Советского Союза, где на самых почетных местах - запуск спутника и полет Юрия Гагарина, Российская Федерация изо всех сил пытается цепляться за лидерские позиции в космических технологиях. Получается плохо.

Угроблено уникальное научное оборудование, которое создавалось годами. Сумма затрат составила 12,5 миллиарда рублей

Связь с «Луной-25» была потеряна после того, как была дана команда на тормозной импульс, чтобы скорректировать предпосадочную траекторию. Импульс, сообщают, по каким-то причинам вышел в полтора раза больше, чем следовало. Аппарат разбился о лунную поверхность, сообщил «Роскосмос». В причинах случившегося пытается разобраться государственная комиссия.

Дело не в том, что безвозвратно потеряны огромные средства, вложенные в проект: по данным с сайта госзакупок, проанализированным расследователями с сайта «Агентство», сумма затрат составила 12,5 миллиарда рублей. И не в том, что угроблено уникальное научное оборудование, которое создавалось годами. Наработки «Луны-25» должны были проторить дорогу для следующих лунных аппаратов, которые планировалось запустить в 2027 и 2028 годах, отработав технологию мягкой посадки и определив места для будущих прилунений. В перспективе «Роскосмос» собирался осуществить пилотируемые полеты к Луне с высадкой на поверхность, а затем перейти к сооружению обитаемой базы. Эти амбициозные цели и без того казались фантастическими, а теперь они переходят в разряд несбыточных.

Тут бы и показать миру, что Россия способна сама на дерзкие космические операции, но, похоже, не вышло

Сама история лунной программы – яркое свидетельство реальных космических возможностей России. Достаточно сказать, что предшественник «Луны-25» («Луна-24») был запущен почти полвека назад, в 1976 году. Тот еще советский проект был удачный: были собраны и отправлены на Землю образцы лунного грунта, хотя и всего 170 граммов. К подготовке следующего, уже российского полета приступили в далеком 1997 году, и первоначально запуск планировался на 2000 год, после чего переносы следовали один за другим из-за бесконечных технических и финансовых причин. После 2014 года, а затем и 2022 года прибавились и политические причины: санкции резко ограничили возможности кооперации с зарубежными партнерами. Тут бы и показать всему миру, что Россия способна сама на дерзкие космические операции, но, похоже, не вышло.

«Луна-24» был запущен почти полвека назад, в 1976 году. Советский проект был удачный: были собраны и отправлены на Землю образцы лунного грунта

Это тем досаднее, что уже 23 августа предпримет попытку сесть на Луну индийская посадочная станция «Чандраян-3», причем недалеко от того места, куда собирался прилуниться российский аппарат. 26 августа к Луне улетит японский посадочный модуль SLIM. В следующем году в районе Южного полюса Луны планируется высадка американского тяжелого лунохода VIPER и китайского аппарата «Чанъэ-6». Китай, кстати, приступивший к своей лунной программе приблизительно тогда же, когда и Россия, только без советской научно-технической базы, уже в 2013 году осуществил мягкую посадку на Луну - впервые после «Луны-24». В 2019 году китайцы впервые в истории осуществили посадку аппарата на обратную сторону Луны и запустили свой луноход, а в 2020 году впервые за сорок лет осуществили доставку лунного грунта на Землю - целых два килограмма. На этом фоне российские достижения выглядели бледненько, а теперь, после катастрофы, и вовсе жалко.

В ситуации, когда колоссальные средства, до трети бюджета, отвлекаются на войну, ученые и лучшие инженерные кадры стараются покинуть страну, международная кооперация прекращена, а санкционному режиму конца не видно, обречены все попытки России нарастить усилия в высокотехнологичных отраслях, к которым принадлежит и космическая. Наследники советских традиций сумели похоронить унаследованное.