Запад предлагает размен

Некоторые западные чиновники предлагают Украине соглашения о территориальных уступках для прекращения войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников на Западе.

По информации издания, США и их ключевые европейские союзники, такие как Германия, хотят не допустить победы России, но опасаются расходов и рисков, связанных с оказанием помощи Украине для ее полной победы.

В материале говорится, что в частных разговорах многие западные чиновники не считают, что США и их союзники могут оставить на усмотрение Киева определение окончательной цели завершения войны.

Среди них есть опасения, пишет The Wall Street Journal, что "максималистские цели" Украины гарантируют бесконечную войну, и поэтому они хотели бы предложить Украине соглашение, чтобы она смирилась с фактической потерей части территории в обмен на членство в НАТО или ЕС или обещания долгосрочной военной и экономической помощи.

Такое мышление издание объясняет стремлением на Западе сдержать конфликт, шоковые волны которого ощущаются в мировой экономике, а также неуверенностью в том, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Киеву, и неверием в то, что Украина сможет полностью изгнать российские войска со своей территории.