Азербайджанские солдаты помешали армянским «строителям»
20 августа около 15:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
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