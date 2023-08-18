Что обсудят на следующем «Рамштайне»

Новое заседание инициативы "Рамштайн" предположительно пройдет с 17 по 24 сентября в офлайн-формате, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайн" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос - это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь - это бронетехника всех видов", - подчеркнул Резников.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайн" снизилась, министр заявил: "Нет, так категорически нельзя говорить".