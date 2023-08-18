Украина получит 61 истребитель F-16 ОБНОВЛЕНО 20:19
Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16, заявила премьер-министр скандинавского государства Метте Фредериксен.
Соответствующее заявление Фредериксен сделала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".
"Мы сегодня объявляем, что предоставим вам (Украине) 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное обязательство предоставить истребители", – сказала она, обращаясь к Зеленскому.
Фредериксен выразила надежду, что другие страны также присоединятся к передаче Украине западных истребителей.
Ранее Зеленский сообщил об обещании Нидерландов передать Киеву 42 истребителя F-16.
*** 19:51
Министерство обороны Дании подтвердило информацию о совместных с Нидерландами намерениях передать Украине истребители F-16.
"Истребители давно востребованы Украиной и должны, в том числе, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России", - отметили в ведомстве.
Также в сообщении говорится, что Дания будет работать, чтобы другие страны присоединились к коалиции и внесли свой вклад в украинскую борьбу за свободу.
"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F-16 для борьбы за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима", - сказал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.