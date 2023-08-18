Фредериксен выразила надежду, что другие страны также присоединятся к передаче Украине западных истребителей.

"Мы сегодня объявляем, что предоставим вам (Украине) 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное обязательство предоставить истребители", – сказала она, обращаясь к Зеленскому.

"Истребители давно востребованы Украиной и должны, в том числе, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России", - отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что Дания будет работать, чтобы другие страны присоединились к коалиции и внесли свой вклад в украинскую борьбу за свободу.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F-16 для борьбы за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима", - сказал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.