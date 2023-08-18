Силовики предложили Путину начать всеобщую мобилизацию

«Ястребы» в российских силовых структурах предлагают президенту Владимиру Путину сменить руководство армии, объявить военное положение и начать всеобщую мобилизацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, Путину предлагают перейти к более агрессивным действиям на фронте в Украине и отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу. Ряд представителей спецслужб также выступают за увольнение главы Генштаба Валерия Герасимова и поддерживают требования, которые выдвигал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, говорят источники Bloomberg.

Свежие силы нужны российской армии, которой предстоит удерживать от украинских атак аннексированные в прошлом году территории. По данным американской разведки, только убитыми войска РФ потеряли 120 тысяч человек, а с учетом раненых потери достигли 300 тысяч.

Мобилизованных прошлой осенью генералам уже не хватает. В августе у российской армии, по всей видимости, закончились резервы - об этом свидетельствует тот факт, что командование перемещает силы вдоль линии фронта, чтобы «заткнуть дыры», писали аналитики Института изучения войны. Хотя украинское контрнаступление не привело к существенным территориальным завоеваниям, оно спровоцировало истощение и деградацию российских сил, указывали в ISW.

Помня о том, что мобилизация уронила поддержку войны в обществе и ударила по рейтингам Путина, Кремль откладывает трудное решение. В конце марта регионам поручили массово набирать в армию контрактников и добровольцев, спустив разнарядки в общей сложности на 400 тысяч человек. Но за четыре месяца план удалось выполнить лишь чуть больше, чем на половину. «На контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», — отчитался в начале августа замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Законодательная база под новый массовый призыв уже готова. В апреле был принят закон об электронных повестках, который позволяет запрещать выезд из страны, просто отправив уведомление через «Госуслуги», а в июне — закон о повышении призывного возраста до 30 лет, который увеличил число призывников на 2,3 миллиона человек.

«Закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой большой войной уже попахивает», - говорил в июле глава оборонного комитета Думы Андрей Картаполов.