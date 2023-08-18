«Баку стал для меня родным, - говорит гость из Катара. – Я приезжал сюда на Исламиаду и на Кубок мира. Азербайджан всегда великолепно проводит любые мероприятия. Так и сейчас. Все видели восхитительную церемонию открытия. Созданы все условия для спортсменов. Всем нравится и церемония награждения. Великолепный чемпионат мира с участием более 1200 спортсменов и спортсменок из 100 с лишним стран!».

Также Аль-Хаммади высказался и об азербайджанских стрелках.

«Знаю, что уровень ваших спортсменов достаточно высок, и знаю, что они очень активно прогрессируют. На чемпионате мира выступает элита мировой стрельбы, самые лучшие. Для азербайджанских спортсменов – это прекрасный опыт. Надеюсь, что в следующих видах программы мы увидим среди призеров и представителей Азербайджана».