США намерены нарастить производство боеприпасов для Украины

Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины зимой достаточным количеством вооружения, пишет The Washington Post.

По данным источников издания, администрация президента Джо Байдена сосредоточилась преимущественно на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые десятилетиями были основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в продолжающемся контрнаступлении.

"Несмотря на то, что зимой украинские войска прошли американскую подготовку по вопросам современных общевойсковых маневров, правительство президента Владимира Зеленского в значительной степени отказалось от этой тактики, вместо этого применив изнурительный подход с использованием артиллерии, пытаясь прорвать российские минные поля и линии окопов, которые ожесточенно обороняются", - говорится в материале.