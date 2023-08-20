Посол Уганды в Азербайджане, который также представлял эту африканскую страну в Афганистане, Армении, Ираке, Кыргызстане, Пакистане, Палестине, Таджикистане, Туркменистане, Ираке и Иране (как резидент), Мухаммад Тезикуба Кисамбира скончался от неизвестной болезни в Иране. Его тело было доставлено на родину и захоронено в деревне, где он родился.

СМИ Уганды сообщают, что президент Йовери Мусевени назначил Тезикубу Кисамбиру постоянным послом в Иране в 2020 году. Поскольку финансовые возможности Уганды не позволяют открывать посольства во многих странах, посол в Иране также представлял страну в вышеперечисленных странах, в том числе в Азербайджане.

Сообщается, что дипломат скончался от неизвестной болезни в Иране 4 августа. Его тело было отправлено на родину самолетом 15 августа. Накануне, 19 августа, в селе Булапа состоялись похороны посла. В церемонии приняли участие высокопоставленные лица Министерства иностранных дел Уганды, в том числе послы этой страны в России, Германии, Судане и Саудовской Аравии.

По словам государственного министра иностранных дел Уганды Окелло Ориема, посол заразился неизвестной болезнью и скончался после нескольких дней борьбы с болезнью.