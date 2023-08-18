Дерипаска спрогнозировал начало переговоров по Украине

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже в конце сентября. Об этом у себя в телеграм-канале пишет российский миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен считает, что к началу переговоров Киев и Москву могут склонить западные союзники Украины, которым, по его мнению, становится экономически сложно поддерживать ВСУ. «Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США», — полагает Дерипаска.

О том, что осенью Украину начнут чаще призывать к переговорам, ранее говорил и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, «это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса». «Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — резюмировал министр.