Советский ученый попал в больницу после провала лунной миссии

Академик Российской академии наук Михаил Маров, ветеран российской космической науки и «соавтор» советских межпланетных и лунных программ, попал в больницу после крушения аппарата «Луна-25».

Как сообщает МК, 90-летний Маров - руководитель космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского РАН, находится в ЦКБ.

Ученый, который с 1970-ых годов участвовал в космических программах, в том числе тех, что принесли славу советской космонавтике, сообщил, что очень переживает из-за неудачи лунной миссии — первой для России почти за полвека.

«Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — сказал Маров. Он добавил, что сейчас очень важно обсуждать причины произошедшего, ни в коем случае не умалчивая их.

«Роскосмос» в воскресенье сообщил, что запущенная 11 августа станция «Луна-25» столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Днем ранее стало известно, что, долетев до спутника Земли, станция не смогла выйти на посадочную орбиту: импульс, который ей дали двигатели, оказался нерасчетным.