Россия обещает заступиться за Беларусь
В случае нападения третьей стороны на Минск ответ будет "всеми возможными средствами вооружения", заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов.
"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", – сказал Грызлов в интервью белорусскому телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.