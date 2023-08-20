А в Сумгаите загорелся вокзал ВИДЕО
На Сумгаитском железнодорожном вокзале вспыхнул пожар.
К тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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На Сумгаитском железнодорожном вокзале вспыхнул пожар.
К тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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