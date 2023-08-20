Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20 августа 2023, 22:38

В воскресенье, 20 августа, в Эквадоре проходят досрочные президентские выборы. Возможно, они не привлекли бы такого пристального внимания всех мировых СМИ, если бы за 10 дней до этого там не был убит один из кандидатов в президенты Фернандо Вильявисенсио (haqqin.az подробно рассказал об этом). Это убийство высветило гигантскую проблему, с которой столкнулась латиноамериканская страна с населением 18 миллионов человек.

Эквадор, который еще не так давно считался «оазисом спокойствия» на вечно бушующем континенте, накрыла волна террора со стороны могущественных наркокартелей, которые хотят взять эту страну под свой полный контроль. И все кандидаты в президенты рискуют своей жизнью, хотя ставка не слишком уж велика. В случае победы они займут должность президента всего на 18 месяцев — то, что осталось от срока нынешнего лидера Гильермо Лассо, который в мае разогнал Национальную ассамблею и созвал досрочные выборы. «Кандидаты в президенты Эквадора стараются остаться в живых», - мрачно отмечают корреспонденты Washington Post из Кито. Это относится, в частности, к такому политику, как Отто Зонненхольцнер, одному из четырех ведущих кандидатов, в прошлом вице-президенту Эквадора, который сделал борьбу с организованной преступностью краеугольным камнем своей программы. Его охрана настаивает, чтобы он ни в коем случае не открывал окно автомобиля даже для того, чтобы поприветствовать избирателей в своем родном городе Гуаякиль. О том, чтобы выходить из машины и пожимать руки сторонникам, вообще речь не идет.

В прошлом году в провинции Гуаяс, столицей которой является портовый город Гуаякиль, было совершено свыше половины всех убийств в стране, число которых удвоилось по сравнению с 2021 годом и в прошлом году составило 4824. Жители города были до смерти напуганы взрывами автомобилей, постоянными похищениями людей, кровавыми мятежами в тюрьмах. На мосту через реку, протекающую через город, то и дело находили повешенных людей. Местные власти говорят, что это дело рук мексиканских наркокартелей, тесно связанных с эквадорскими бандами, которые занялись масштабным «экспортом» кокаина в США и Западную Европу. В начале июля в порту Роттердама нидерландская полиция обнаружила 8 тонн кокаина, спрятанного среди бананов, его стоимость превышала 600 миллионов долларов. Это стало крупнейшей партией наркотиков, которая была конфискована в Нидерландах. А сам груз прибыл не из Колумбии или Перу - до этого двух крупнейших поставщиков кокаина на мировой рынок, а из Эквадора.

Эквадор, зажатый как бутерброд между Колумбией и Перу, в течение многих лет был транзитной территорией для поставок кокаина, но это не мешало ему считаться относительно спокойным государством. Однако где-то начиная с 2016 года, ситуация начала стремительно ухудшаться. Страна стала ареной жестокого насилия, развязанного картелями, и не только из Мексики, но также и «европейскими гостями» - наркобаронами из далекой Албании. Всего за несколько лет Эквадор превратился в одну из главных баз в мире по поставкам наркотиков. Причин этого несколько. В 2016 году правительство соседней Колумбии заключило мирное соглашение с левыми повстанцами из так называемых Революционных вооруженных сил Колумбии (испанская аббревиатура FARC). Однако далеко не все фракции этих «революционеров» согласились сложить оружие. Немалая часть открыла новые маршруты поставок кокаина, что было их главным бизнесом в течение десятилетий, и перебралась в Эквадор, где за ними уже не смогло наблюдать колумбийское правительство.

Расширению наркокартелей также способствовала деятельность бывшего левого президента Эквадора Рафаэля Корреа (2007 - 2017 гг.), который после окончания своего мандата был обвинен в масштабной коррупции и бежал из страны в Бельгию. В 2009 году он отказался продлевать соглашение с США по аренде военной базы в портовом городе Манта. Оттуда взлетали самолеты, которые пресекали полеты наркокурьеров с кокаином на борту. Одновременно Корреа разорвал связи с Агентством по наркотикам Госдепартамента США. Это в значительной степени ослабило возможности Эквадора по контролю своей границы с Колумбией и помогло картелям наладить свой криминальный бизнес. Свою лепту внес и сменщик Корреа - Ленин Морено, также левый деятель, о чем красноречиво говорит его имя, который ради сокращения внешнего долга упразднил ряд правительственных агентств, включая Министерство юстиции, а также резко сократил ассигнования на полицию и охрану тюрем. Как пишет New York Times, значительная часть полицейских совершает патрулирование без оружия и не имеет бронежилетов.

Сейчас на улицы для обеспечения безопасности голосующих были выведены 100 тысяч полицейских и военных, однако многие эквадорцы говорят, что они не выйдут из своих домов, несмотря на штраф (в Эквадоре участие в выборах граждан в возрасте 18-64 лет является обязательным, в случае неповиновения штраф составляет 45 долларов). Сотрудница International Crisis Group Глэдис Гонсалес объясняет драматическую ситуацию в стране тем, что «Эквадор оказался не готов отвечать на эти вызовы, потому что, в отличие от своих соседей, не сталкивался прежде с проблемой масштабного присутствия наркомафии». «Мы уже противостоим не уличным преступникам, а самым большим наркокартелям во всем мире», - сказал в прошлом году президент Лассо. После убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио в стране были задержаны шесть подозреваемых, и все они оказались колумбийцами. «Убийство Вильявисенсио, который сделал приоритетом своей программы борьбу с организованной преступностью, стало сигналом всем остальным кандидатам», - говорит Гонсалес.