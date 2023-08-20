Украина пригрозила Израилю

Посольство Украины в Израиле пригрозило закрыть город Умань для еврейских паломников, если израильское правительство продолжит отказывать гражданам во въезде в страну. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве напомнили о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. «Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем», — сказано в сообщении.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которая привлекает более 30 тысяч паломников каждый год на Рош Ха-Шана (еврейский Новый год).