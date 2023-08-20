Евро-2023: Азербайджан проиграл Турции в Дюссельдорфе
Женская сборная Азербайджана по волейболу провела третий матч на чемпионате Европы.
В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась со сборной Турции и уступила со счетом 0:3 (13:25, 13:25, 13:25).
Напомним, в первом матче сборная Азербайджана взяла верх над Чехией - 3:0 (25:21, 25:10, 25:15). А затем уступила Германии – 1:3 (13:25, 22:25, 25:12, 14:25).
Сегодня в нашей группе «С» Чехия одолела Грецию – 3:1.
Турнирное положение:
1. Турция – 6 очков (2 матча)
2. Германия – 6 (2)
3. Чехия – 3 (2)
4. Азербайджан – 3 (3)
5. Греция – 3 (3)
6. Швеция – 0 (2).
Как видим, сборная Азербайджана пока на 4-м месте. Но впереди матчи с аутсайдерами группы. В случае победы в обеих играх наша команда, скорее всего, займет в группе 3-е место.
Следующий матч подопечные турецкого специалиста Атамана Гюнейлигиля проведут 22 августа против Греции.
Напомним, четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.