Евро-2023: Азербайджан проиграл Турции в Дюссельдорфе

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела третий матч на чемпионате Европы.

В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась со сборной Турции и уступила со счетом 0:3 (13:25, 13:25, 13:25).

Напомним, в первом матче сборная Азербайджана взяла верх над Чехией - 3:0 (25:21, 25:10, 25:15). А затем уступила Германии – 1:3 (13:25, 22:25, 25:12, 14:25).

Сегодня в нашей группе «С» Чехия одолела Грецию – 3:1.

Турнирное положение:

1. Турция – 6 очков (2 матча)

2. Германия – 6 (2)

3. Чехия – 3 (2)

4. Азербайджан – 3 (3)

5. Греция – 3 (3)

6. Швеция – 0 (2).

Как видим, сборная Азербайджана пока на 4-м месте. Но впереди матчи с аутсайдерами группы. В случае победы в обеих играх наша команда, скорее всего, займет в группе 3-е место.

Следующий матч подопечные турецкого специалиста Атамана Гюнейлигиля проведут 22 августа против Греции.

Напомним, четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.