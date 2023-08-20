Шольц успокоил Путина

Президент России Владимир Путин «очень боится», что Запад намерен свергнуть его режим, но таких планов нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем», — сказал Шольц.

Он добавил, что только сам Путин «несет ответственность за свою диктатуру», однако ему «придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз - как сообщество открытых обществ, либеральных демократий - и некоторым образом надеяться, что свобода — это не вирус».

Он также пообещал, что будет стремиться не допустить прямого втягивания Германии в продолжающуюся полтора года войну в Украине. «Мое стремление — это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат и не будет», — заверил Шольц.