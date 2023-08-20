Крым остался без бензина

После ударов по мосту через Керченский пролив в середине июля в Крыму возник дефицит топлива. Для автомобилистов поиски горючего превращаются в настоящее испытание. Чиновники пытаются успокоить местных жителей, но вынужденно признают, что наладить доставку горючего в Крым невозможно.

В последний месяц в Крыму регулярно возникает нехватка бензина на автозаправочных комплексах. На днях клиенты одной из топливных компаний, действующих на территории полуострова, получили сообщения с призывом запастись горючим впрок из-за возможных перебоев с поставками некоторых видов топлива.

Жители разных городов Крыма рассказывают о том, что бензин периодически пропадает на заправках всех крупных топливных сетей в Крыму: "Атан", "ТЭС", RedPetrol и Grifon.

Слухи о том, что в Крыму могут возникнуть перебои с поставками горюче-смазочных материалов, возникли после удара украинских морских беспилотников по мосту через Керченский пролив 17 июля. В результате двух мощных взрывов повреждения получила автомобильная часть моста. Железнодорожная часть осталась невредимой, но поставки топлива в цистернах по ней были приостановлены.

Сети автозаправочных станций также выпустили заявления о том, что топлива в Крыму не хватает.