Орбан и Эрдоган договорились информировать друг друга по вопросу Швеции

Венгрия и Турция условились информировать друг друга о ходе ратификации в парламентах двух стран соглашения о вступлении Швеции в НАТО, но не установили пока для этого никаких определенных сроков.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы проводили постоянные консультации и поддерживали контакты, информируя друг друга о состоянии дел и процессах в национальных парламентах (связанных с ратификацией документов о приеме Швеции в Североатлантический альянс)", - отметил министр.

По его словам, Венгрия и Турция сохранят в дальнейшем такую практику, когда их парламенты вернутся к работе после летних каникул. "Тогда и будет решен вопрос о том, когда следует включить в повестку дня шведскую заявку на прием в НАТО", - уточнил Сийярто.