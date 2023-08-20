Мэр Стамбула призвал экономить воду

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей 16-миллионного города к экономии воды из-за угрозы засухи, с которой сталкивается турецкий мегаполис.

"Согласно прогнозам на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", - написал он в соцсети X.

По данным мэрии, запасы воды в водохранилищах Стамбула из-за жаркого и засушливого лета по состоянию на воскресенье снизились до 32,38% от нормы, что является минимальным показателем за последние девять лет. По прогнозам синоптиков, на которые ссылается мэр, на будущей неделе средняя температура в Стамбуле будет превышать 30 градусов.