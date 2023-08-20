Эрдоган похвалил Сербию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Венгрии встречу с сербским коллегой Александром Вучичем и возглавляемой им делегацией в Будапеште.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул, что Анкара считает Сербию ключевой страной с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Балканах.

Турецкий лидер отметил, что турецко-сербские отношения достигли высшей точки за всю свою историю.