Мурад Мусаев вновь в центре скандала: мешает сопернику, толкает своего игрока, получает красную ВИДЕО
Завершился 3-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Заключительной и центральной игрой тура была встреча на «Банк Республика Арене» между серебряным и бронзовым призерами прошлого чемпионата – «Сабахом» и «Нефтчи».
Обе команды в минувший четверг вылетели из Лиги конференций, уступив соответственно сербскому «Партизану» и турецкому «Бешикташу». Было интересно: какая команда восстановится быстрее? В результате игра, прошедшая с преимуществом «Сабаха», завершилась вничью 1:1.
Боян Летич на 44-й минуте мощным ударом застал врасплох голкипера «Нефтчи» Рзу Джафарова и вывел «Сабах» вперед.
«Нефтчи» отыгрался благодаря автоголу Джона Ирасабаля. Случилось это на 49-й минуте. В дальнейшем у «Сабаха» было несколько возможностей для взятия ворот, но они не были реализованы.
А на 87-й минуте произошло если не главное, то уж точно самое интересное событие в матче. Футболист «Нефтчи» Андре Шиньяшики рвался в контратаку. Ему помешал игрок «Сабаха» Амин Сейдиев, от ноги которого мяч ушел в аут. Бразилец спешит поскорее ввести мяч в игру, но тут ему препятствует… главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев. Российский специалист ногой отбрасывает снаряд в сторону, чтобы Шиньяшики не смог быстро ввести его из аута. Нападающий «Нефтчи» крайне недоволен такими действиями тренера соперников и, протестуя, даже касается рукой Мусаева.
Тут на защиту своего наставника встает Сейдиев, который весьма агрессивно толкает в грудь Шиньяшики. Тот падает и хватается за… лицо.
А что Мусаев? А он в это время бежит в сторону Сейдиева, что-то кричит ему и толкает его в спину, недовольный столь поступком своего игрока.
Вот такая интересная история случилась ближе к концу матча! Мусаев получил красную карточку за затяжку времени, Сейдиев – желтую за неспортивное поведение, хотя мог схлопотать и удаление за чрезмерную агрессию.
После матча Мурад Мусаев, который и в прошлом сезоне несколько раз удалялся и получил большое количество желтых карточек, так прокомментировал данный эпизод:
«Я помешал сопернику быстро ввести мяч в игру, поэтому получил красную карточку. Толкнул Амина Сейдиева, чтобы успокоить. У него были эмоции. Он за меня заступился. Я понимаю его, но желтая карточка в данном эпизоде была нежелательной.
Справедлива ли красная карточка в этом эпизоде? Наверное, в правилах есть такой пункт. Я, честно, не знаю. Думал, что будет предупреждение. Я думал о победе и всего лишь помешал быстро ввести мяч в игру».
В другом матче дня «Карабах» с большим трудом переиграл на «Азерсун Арене» вернувшегося спустя много лет в Премьер-лигу «Араз-Нахчыван» - 2:1.
Адама Диакаби на 15-й минуте вывел агдамцев вперед. Постепенно гости осмелели и стали угрожать воротам чемпиона. Гол им удалось забить на 57-й минуте усилиями боснийца Мичо Кузмановича. Но добыть столь важное очко нахчыванцам не удалось. На 5-й добавленной минуте Абделла Зубир приносит команде Гурбана Гурбанова победу.
Результаты других матчей 3-го тура: «Кяпяз» - «Туран-Товуз» - 0:2, «Габала» - «Сумгаит» - 1:2, «Сабаил» - «Зиря» - 1:2.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 9 очков (3 матча)
2. «Сумгаит» - 6 (2)
3. «Карабах» - 6 (3)
4. «Туран-Товуз» - 6 (3)
5. «Сабах» - 4 (2)
6. «Араз-Нахчыван» - 3 (3)
7. «Кяпяз» - 3 (3)
8. «Нефтчи» - 2 (3)
9. «Сабаил» - 1 (3)
10. «Габала» - 0 (3).