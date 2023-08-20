Заключительной и центральной игрой тура была встреча на «Банк Республика Арене» между серебряным и бронзовым призерами прошлого чемпионата – «Сабахом» и «Нефтчи».

Обе команды в минувший четверг вылетели из Лиги конференций, уступив соответственно сербскому «Партизану» и турецкому «Бешикташу». Было интересно: какая команда восстановится быстрее? В результате игра, прошедшая с преимуществом «Сабаха», завершилась вничью 1:1.

Боян Летич на 44-й минуте мощным ударом застал врасплох голкипера «Нефтчи» Рзу Джафарова и вывел «Сабах» вперед.

«Нефтчи» отыгрался благодаря автоголу Джона Ирасабаля. Случилось это на 49-й минуте. В дальнейшем у «Сабаха» было несколько возможностей для взятия ворот, но они не были реализованы.

А на 87-й минуте произошло если не главное, то уж точно самое интересное событие в матче. Футболист «Нефтчи» Андре Шиньяшики рвался в контратаку. Ему помешал игрок «Сабаха» Амин Сейдиев, от ноги которого мяч ушел в аут. Бразилец спешит поскорее ввести мяч в игру, но тут ему препятствует… главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев. Российский специалист ногой отбрасывает снаряд в сторону, чтобы Шиньяшики не смог быстро ввести его из аута. Нападающий «Нефтчи» крайне недоволен такими действиями тренера соперников и, протестуя, даже касается рукой Мусаева.

Тут на защиту своего наставника встает Сейдиев, который весьма агрессивно толкает в грудь Шиньяшики. Тот падает и хватается за… лицо.

А что Мусаев? А он в это время бежит в сторону Сейдиева, что-то кричит ему и толкает его в спину, недовольный столь поступком своего игрока.

Вот такая интересная история случилась ближе к концу матча! Мусаев получил красную карточку за затяжку времени, Сейдиев – желтую за неспортивное поведение, хотя мог схлопотать и удаление за чрезмерную агрессию.