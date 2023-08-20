Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:21

Западноафриканский блок ЭКОВАС готов к военному вмешательству в Нигер, заявил Абдель-Фатау Муса, комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности. Дипломатия в отношении хунты в Нигере закончилась. И стороны активизируют военные приготовления. Тамтамы большой африканской войны звучат все громче и, как представляется, масштабный вооруженный конфликт сразу нескольких африканских государств все ближе и ближе.

В Нигере начался набор в добровольцы для отражения возможного нападения коалиции ЭКОВАС, вчера Буркина-Фасо и Мали перебросили сюда свои военные самолеты в знак солидарности и для отражения «любой агрессии», поскольку руководство этих стран уже заявило: «Нападение на Нигер будет нападением и на нас». Евгений Пригожин находится в Мали, где ведет переговоры с представителями нигерской хунты о долгосрочном контракте. Причем, власти Мали уже сообщили, что помогут братьям из Нигера расплатиться по счетам, выставленным ЧВК «Вагнер». На другой стороне также идет подготовка к военным действиям. Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал и Бенин заявили, что они «в деле», и их военные готовятся к вторжению в Нигер для «восстановления демократии». Причем, президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сделал интересную оговорку о том, что его страна «предоставит коалиции вторжения батальон регулярных войск и примет финансовое участие в этой операции, если она продлится три месяца».

Что подтверждает версию о запланированном со стороны ЭКОВАС блицкриге, но здесь сразу возникает вопрос – а что если он не удастся? Как быть тогда? Ведь очевидно, что расчеты военных и политиков – это одно, а реальность поля боя – совсем другое. Год назад один великий геополитик тоже рассчитывал взять Киев за три дня – и что получилось? Ни у ЭКОВАС, ни у анти-ЭКОВАС в составе Нигера, Мали и Буркина-Фасо нет особого военного превосходства перед другой стороной. А значит – все будет решать помощь извне. А с этим пока далеко не все определено. Вашингтон не намерен вмешиваться напрямую – он будет выжидать, когда французы увязнут в Нигере как можно глубже. Со стороны России и Алжира, уже заявившего, что окажет режиму в Нигере необходимую помощь, конкретных шагов, кроме переговоров Пригожина в Мали, пока не последовало. К тому же, неизвестно, какие силы «Вагнер» сможет оперативно перебросить в Нигер с учетом того, что в Кремле сейчас начался передел «африканского кейса» в пользу Сергея Шойгу. Что, как известно, боеспособности и оперативности в решении любых вопросов никогда не способствует.