Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области, заявляет Минобороны России.

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - утверждает российское министерство.

Мэр Москвы Сергей Собянин пока заявил в своем телеграм-канале только об одном дроне. В его посте говорится: «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет».

Из-за обнаружения первого беспилотника временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково. Шереметьево не сообщал об ограничениях, но четыре рейса, следовавшие в этот аэропорт, принял аэропорт Казани. Жуковский не сообщал об ограничениях.