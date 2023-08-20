Под Москвой упали беспилотники обновлено 10:02
Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области, заявляет Минобороны России.
«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - утверждает российское министерство.
Мэр Москвы Сергей Собянин пока заявил в своем телеграм-канале только об одном дроне. В его посте говорится: «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет».
Из-за обнаружения первого беспилотника временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково. Шереметьево не сообщал об ограничениях, но четыре рейса, следовавшие в этот аэропорт, принял аэропорт Казани. Жуковский не сообщал об ограничениях.
* * * 09:19
Под Москвой снова сбит беспилотник, заявило Министерство обороны России.
Согласно сообщению министерства, «беспилотный летательный аппарат самолетного типа» был сбит без десяти семь утра по местному времени.
«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района, пострадавших нет», — говорится в сообщении министерства.
Село Покровское находится примерно в 65 километрах от Москвы.
Также российские СМИ сообщают, что в аэропорту Внуково, расположенном в этой же части Подмосковья, снова «введены ограничения» и часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.