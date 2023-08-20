Небо над московскими аэропортами закрыли

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили полеты из-за беспилотника, о котором ранее сообщило Минобороны России, следует из официального заявления.

Телеграм-канал Baza утверждает, что полеты приостанавливались во всех четырех московских аэропортах.

Для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

В понедельник утром Минобороны РФ заявило, что силами ПВО был обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области, он был «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы» и рухнул в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Украинские власти не комментировали ситуацию.