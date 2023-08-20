Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд и Новоивановка Кедабекского района и Ахмедли Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, 21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.