Согласно украинским источникам, российские официальные лица представили стратегию десятилетней кампании по изменению этнического состава в захваченном Россией Мариуполе. Украинский центр сопротивления, действующий на передовой фронта информационной борьбы, объявил, что партизанские группировки получили доступ к конфиденциальному документу, в котором описаны шаги России и ее долгосрочные планы на территории Мариуполя. Согласно документу, целью является увеличение численности населения города на 300 000 человек к 2035 году путем организованной миграции из России.

В рамках этой стратегии, как утверждается, реализуется льготная ипотечная программа для граждан России, желающих переселиться в захваченный Мариуполь, что должно способствовать увеличению числа российских переселенцев.

В отчете отмечается, что эти усилия вписываются в обширную практику российских властей, направленную на привлечение граждан из России на захваченные украинские территории. Представленный документ демонстрирует наиболее подробный обзор стратегических целей Кремля по изменению демографической структуры населения на аннексированных территориях.

Суть стратегии, вытекающей из представленного документа, заключается в преобразовании Мариуполя в город, где доминирующим этническим элементом станут русскоязычные жители. Этого планируется достичь через систематические действия по сокращению числа украинцев в городе, при этом поддерживая прирост русскоязычного населения.

Как отмечается в сводке, перед началом вооруженной агрессии население Мариуполя превышало 400 000 человек. Однако к маю 2023 года в оккупированном городе осталось всего около 120 000 жителей.