Переселение в Физули: еще 24 семьи возвращаются домой

В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли еще 24 семьи из 68 человек отправились в Физули.

Церемония проводов состоялась в жилом комплексе «Гобупарк-3» в Гарадагском районе Баку.

В церемонии отправки приняли участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Исполнительной власти Физулинского района и другие официальные лица. Переселившиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.

18 августа в Физули было переселено 23 семьи (90 человек). Таким образом, обеспечено постоянное проживание 47 семей, или 158 человек в городе Физули.