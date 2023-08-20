В Сумгаите юноша зарезал мать и ранил брата

В понедельник, 21 августа, около 03:00 в сумгаитском поселке Джорат Гюнай Зульфугарова (1986 г.р.) скончалась от колото-резаных ран, ее малолетний сын получил ранения. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумгаита.

Возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29.120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана.

В пресс-службе МВД сообщили, что Зульфугарлы Алфугар (2007 г.р.), подозреваемый в убийстве матери и нанесении телесных повреждений брату, задержан и передан следствию.