Журналисты отмечают, что на протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. «Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — говорится в статье.

Китайский экономический рост, длившийся почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу, пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала, считают аналитики. Они отмечают, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

«Признаки проблем видны не только в мрачных экономических данных Китая, но и в отдаленных провинциях, в том числе Юньнань на юго-западе, которая недавно заявила, что потратит миллионы долларов на строительство нового карантинного объекта COVID-19 размером почти с три футбольных поля, несмотря на то что Китай прекратил свою политику «нулевого COVID» несколько месяцев назад», — пишут журналисты.

Помимо ненужных расходов китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их союзниками, что также ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну. «Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — считают авторы WSJ.

Газета приводит данные Международного валютного фонда, который оценивает рост ВВП Китая в ближайшие годы ниже 4%, что составляет менее половины его показателя за последние четыре десятилетия. Лондонская Capital Economics считает, что трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3% и упадет примерно до 2% в 2030 году. При таких темпах Китаю не удастся достичь поставленной Си Цзиньпином в 2020 году цели удвоить размер экономики к 2035 году, отмечает WSJ.

Некоторые опрошенные WSJ экономисты считают, что замедление экономического роста в Китае может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с 1990-х годов, когда лопнувший пузырь на рынке недвижимости привел к многолетней дефляции. Такой же пузырь может лопнуть и на рынке недвижимости Китая: согласно исследованию Юго-Западного университета финансов и экономики Китая, в 2018 году каждая пятая квартира в городах Китая, или не менее 130 млн единиц, не были заняты. В связи с падением спроса и роста инфляции многие застройщики в стране оказались на грани банкротства.

По данным Всемирного банка, потребление домохозяйств составляет лишь около 38% ВВП в Китае, что относительно мало по сравнению с 68% в США.

Сегодня китайская экономика продолжает работать в долг, отмечает газета. Согласно данным Банка международных расчетов, общий долг, в том числе долг различных уровней правительства и госкомпаний, вырос почти до 300% ВВП Китая по состоянию на 2022 год, превысив уровень США и увеличившись с менее чем 200% в 2012 году. При этом большую часть долга взяли на себя китайские города. По данным МВФ, ограниченные Пекином в своих возможностях брать займы напрямую для финансирования проектов, они обратились к механизмам внебалансового финансирования, чей долг, как ожидается, в этом году достигнет более $9 трлн.