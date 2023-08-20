Маргарита Симоньян забеспокоилась: недалеко от ее дома упал беспилотник

Пропагандист, телеведущая и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что один из двух сбитых утром в понедельник беспилотников в Московской области упал рядом с ее домом.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала она в своем телеграм-канале, выложив фото.

Согласно заявлению Минобороны России, в Истринском районе был «уничтожен» второй из двух беспилотников.