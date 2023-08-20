Россия создает новую армию на юге Украины

Россия создает новое формирование — 18-ю общевойсковую армию. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, 18-я общевойсковая армия, вероятно, будет объединением и усилением других частей, действующих ныне в Херсонской области Украины, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в Крыму.

По информации британской разведки, новая армия, вероятно, будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточена на оборонных операциях на юге Украины.

«Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут напряженные бои», — отмечают в министерстве.