Процесс возвращения тел погибших военных – как украинских, так и российских – не прекращается с момента начала полномасштабной войны. В Украине существуют специальные отряды поисковиков, которые, в том числе на самых опасных участках фронта, ищут погибших солдат, сообщается в сюжете «Радио Свобода».

Алексей Юков - один из этих поисковиков. Он с 13 лет разыскивал останки солдат, погибших еще в период Второй мировой войны. В настоящее время возглавляет группу «Плацдарм», которая занимается возвращением с полей сражений тел погибших бойцов кровавой войны в Украине.

Алексей говорит, что его группа часто получает обращения от родственников погибших, просящих помощи в поиске своих близких.

По словам Юкова, его группа забирает тела убитых российских военных, потому что в любой ситуации нужно сохранять человечность: «Если на поле боя лежат и украинские военные, и российские солдаты, мы забираем и украинских, и российских. Мы не оставляем на поле боя никого. Для нас это дело чести. Мы должны вернуть всех. Мы не можем одного забрать, а другого переступить».

Алексей подчеркивает, что таким поисковикам, как он, приходится рисковать своей жизнью, перебираясь через минные поля, чтобы собирать тела тех, кто пришел убивать украинцев: «С кем они воюют? С теми, кто собирает тела их детей, их отцов. Это же безумие. Зачем вы нас убиваете? И за что? За то, что мы украинцы? Это же по национальному признаку».