«Зачем вы нас убиваете? За то, что мы украинцы?» Видео
Процесс возвращения тел погибших военных – как украинских, так и российских – не прекращается с момента начала полномасштабной войны. В Украине существуют специальные отряды поисковиков, которые, в том числе на самых опасных участках фронта, ищут погибших солдат, сообщается в сюжете «Радио Свобода».
Алексей Юков - один из этих поисковиков. Он с 13 лет разыскивал останки солдат, погибших еще в период Второй мировой войны. В настоящее время возглавляет группу «Плацдарм», которая занимается возвращением с полей сражений тел погибших бойцов кровавой войны в Украине.
Алексей говорит, что его группа часто получает обращения от родственников погибших, просящих помощи в поиске своих близких.
По словам Юкова, его группа забирает тела убитых российских военных, потому что в любой ситуации нужно сохранять человечность: «Если на поле боя лежат и украинские военные, и российские солдаты, мы забираем и украинских, и российских. Мы не оставляем на поле боя никого. Для нас это дело чести. Мы должны вернуть всех. Мы не можем одного забрать, а другого переступить».
Алексей подчеркивает, что таким поисковикам, как он, приходится рисковать своей жизнью, перебираясь через минные поля, чтобы собирать тела тех, кто пришел убивать украинцев: «С кем они воюют? С теми, кто собирает тела их детей, их отцов. Это же безумие. Зачем вы нас убиваете? И за что? За то, что мы украинцы? Это же по национальному признаку».
По его словам, мины и дикие животные осложняют поиск тел погибших: «Если здесь были дикие животные, например, кабан, то после кабана от человека ничего не остается. Они съедают и одежду, и кости, и зубы, и головы, все съедают. Мы уже находили таких. Что одни тряпки остались, а потом ищем, где этот кабан опорожнялся, чтобы найти хоть что-нибудь, какие-то фрагменты костей».
Украинские военные неоднократно видели, как собаки вытаскивали на дорогу части тел погибших. «Когда на постах пацаны стояли, то рассказывали, что собаки вытягивали то ногу, то руку, то голову на трассу. Говорит, сидит вдоль дороги и грызет. Что-то круглое, как мяч. Подходим, а там голова», – продолжает Юков.
Юков рассуждает о сути войны: «Много общего было, но сейчас это все перечеркнули одним движением руки одного безумца. И все люди стали заложниками войны. И теперь все лежат по полям: и наши солдаты, которые защищают нашу страну, и их солдаты, которые нападают на нас. Вот и вся правда. У войны нет другого лица, кроме лица смерти и безумия».