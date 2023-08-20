21 августа с 10:25 по 10:30 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

Согласно сообщению оборонного ведомства, с 09:30 до 10:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечарского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Базирхана Кельбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям, указали в Минобороны.

Кроме того, 21 августа с 07:05 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Как сообщили в Минобороны, в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были остановлены.

Ранее в понедельник, 21 августа, Минобороны Азербайджана сообщало, что 20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечарского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд и Новоивановка Кедабекского района и Ахмедли Лачинского района.