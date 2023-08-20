Зеленский соседям России: «Не выстоим мы – очередь за вами»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к датскому парламенту заявил, что если Украина не выстоит против российского вторжения, то возникнет угроза для всех соседей России и «демократий мира». Запись его выступления была опубликована на официальном YouTube-канале Офиса украинского президента.

«Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите... Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит», — сказал украинский президент.

Накануне Нидерланды и Дания анонсировали передачу Украине истребителей F-16 после обучения пилотов. Нидерланды предоставят Украине 42 самолета, а Дания - еще 19.