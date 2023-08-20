Сепаратисты переполняют чашу терпения Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вновь усилили применение радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов азербайджанских и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны, 21 августа с 10:15 до 10:23 на пассажирском самолете типа ATR-45 AZAL, выполнявшем рейс по маршруту Физули – Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS.

О случившемся известили командование российского миротворческого контингента, до сих пор никаких мер не было предпринято.

Применение радиотехнических помех для угроз безопасности гражданской авиации недопустимо и противоречит правилам, установленным международной организацией гражданской авиации.