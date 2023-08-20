Индия продолжает поставлять оружие в Армению транзитом через иранский Тебриз. По информации haqqin.az, грузовики, перевозившие оружие в Армению, были засняты жителями Тебриза на мобильные телефоны 18 августа.

Трейлеры с военной техникой, накрытые брезентом, прошли через Шордаринский район Тебриза.

Напомним, ранее грузовики, перевозившие в Армению реактивные системы залпового огня «Пинака» индийского производства, были зафиксированы средствами технического наблюдения азербайджанских пограничников при проезде через Зангезур.

В прошлом году Армения заказала у Индии вооружение и военную технику на сотни миллионов долларов. В их числе ракетные установки, буксируемая артиллерия и колесные минометы, а также средства противовоздушной обороны. На основании заключенных договоренностей Индия уже начала поставки оружия в Армению.

Официальный Баку выразил протест против вооружения Индией Армении, подчеркнул, что этот шаг Дели препятствует достижению мира в регионе.