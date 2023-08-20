Водителей призвали не скрывать номера автомобилей

Порой водители, нарушающие правила остановки и стоянки, прибегают к разного рода уловкам, в частности, предпринимают попытки ограничить видимость номерного знака транспортного средства, чтобы избежать штрафа, заявили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

"Согласно статьям 346.1 и 346.2 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере от двадцати до сорока манатов, а согласно статье 342.9 Кодекса за использование покрытий или устройств, затрудняющих видимость государственного регистрационного знака транспортного средства, предусмотрен штраф в размере от пятисот до восьмисот манатов", - предупредили в Центре.