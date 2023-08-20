Депутат: В Азербайджане не удастся создать «русский мир»

Один из возможных сценариев для возрождения армянского сепаратизма в Азербайджане заключался в том, что карабах ским армянам массово раздавали российское гражданство, дабы показать, что они находятся под протекцией России, и таким образом создать новые возможности для сепаратизма. Об этом АПА заявил зампред комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что еще во время 44-дневной войны армянские сепаратисты в панике призывали к присоединению Карабаха к России: «А сегодня, благодаря правильной и глубокой стратегической дипломатии Азербайджана, армяне с российскими паспортами уже покидают Карабах. Это событие – также месседж другим армянам, которые не хотят жить по законам Азербайджана.

Это также свидетельствует о том, что в Азербайджане невозможно создать «русский мир» или «армянский мир». Армяне должны сделать вывод из этих событий. Сразу после ухода армян с российскими паспортами Карабах должны покинуть 10 тыс. террористов. Также территорию Азербайджана немедленно должны покинуть те, кто был заселен сюда из Армении и других стран в период 30-летней оккупации. Кому остаться и жить в Карабахе – решат законы Азербайджана.

Такой шанс может быть у армян, которые в первую очередь не нарушают законы Азербайджана. Однако время уходит, и к концу года этот процесс должен быть завершен. Что касается Рубена Варданяна с российским паспортом, то его судьбу в надлежащей форме решат спецслужбы Азербайджана», - заявил депутат.