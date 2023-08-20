Что день грядущий нам готовит

22 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 65-75%, днем - 45-55%.

Завтра в районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются периодические дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 25-25° тепла.