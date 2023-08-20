Россия ударила по Идлибу

По меньшей мере восемь боевиков Тахрир аш-Шам были убиты в результате российских авиаударов по западным окраинам Идлиба, сообщает The New Arab.

«Российские военные самолеты нанесли авиаудары по западным окраинам города Идлиб, нацелившись на военную базу, принадлежащую Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ)... убив по меньшей мере восемь боевиков», — сказал Рами Абдель Рахман, возглавляющий Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Несколько других боевиков были ранены в результате ударов, некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщил источник.

Хайат Тахрир аш-Шам является джихадистской группировкой, возглавляемой бывшим сирийским ответвлением «Аль-Каиды». Группировка контролирует часть провинции Идлиб, район, который является последним бастионом вооруженной оппозиции режиму Башара Асада. ХТШ также контролирует части прилегающих провинций Латакия, Хама и Алеппо.