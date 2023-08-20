В США заявили о серьезной угрозе ядерной войны

13:50

К угрозе ядерной войны необходимо относиться серьезно, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны. В России тысячи ядерных боеголовок, и им явно все равно, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это крайне маловероятно", - указал он. Ходжес добавил, что в случае ядерной катастрофы Россия получит от этого "нулевую" пользу: "Будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие", - считает генерал. По словам Ходжеса, единственная выгода для России заключается в самом факте угрозы использовать это оружие. Однако это очень опасно для Москвы, ведь она играет ядерной риторикой, будучи страной-членом ООН. Это безответственно, считает генерал.

"Потому что они видят: мы настолько обеспокоены такой возможностью, что перестаем делать то, что нужно Украине, например, передавать дальнобойное оружие. Я думаю, это потому, что руководство США обеспокоено ядерной эскалацией", - сказал он. Генерал отметил, что когда британцы и французы предоставили Украине высокоточное оружие большой дальности, например, ракеты Storm Shadow, то Россия ничего не сделала: "Они ничего и не могли сделать. Поэтому ядерная война - это очень маловероятно", - подчеркнул Ходжес. Он также выразил мнение, что китайцы сказали россиянам не использовать ядерное оружие: "А президент США Джо Байден предупредил: если они на это пойдут, последствия будут катастрофическими. Мне кажется, ему верят", - добавил генерал.